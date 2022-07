Bolsa de Lisboa abre em terreno negativo. BCP lidera perdas

Bestinver ter revisto em baixa o preço-alvo da energética.



A registar ganhos estão os CTT a valorizar 0,47%, seguido da Altri e Mota-Engil a ganharem 0,16%. Inalteradas estão a Greenvolt e a Semapa.



A bolsa de Lisboa abriu a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno negativo, a perder 0,60% com o PSI nos 5.905,11 pontos, num dia marcado pela decisão da subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, pela primeira vez em 11 anos.Das 15 cotadas do principal índice nacional, dez estão em terreno negativo, três em terreno positivo e duas seguem inalteradas.A cotada que mais perde é o BCP, a cair 1,43%, isto depois de esta quarta-feira a Moody's ter cortado em dois níveis o "rating" do Bank Millennium, o banco polaco controlado pelo BCP, baixando a notação para o último patamar acima do "lixo".A RENE perde 1,11%, isto depois de ontem a RBC Capital ter revisto em baixa a recomendação para a gestora das redes energéticas, justificando que os resultados da empresa poderão ser afetados pela inflação. A encerrar o pódio das que mais caem nos primeiros minutos de negociação está a EDP a desvalorizar 0,79%.A Jerónimo Martins, a cotada com mais peso no índice, é a quarta que mais cede e cai 0,76%. Nas energéticas, a GALP cede 0,55%, ao passo que a EDP Renováveis desliza 0,46%, depois da