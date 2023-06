Bolsa de Lisboa abre no verde impulsionada pela Mota-Engil

A bolsa de Lisboa começou esta quarta-feira a negociar no verde, dando continuidade a uma semana positiva para a praça portuguesa, depois de cinco sessões consecutivas de quedas na semana passada. As restantes praças europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão, também seguem a valorizar.O PSI sobe 0,15% para 5.919,05 pontos, com oito cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas — a Ibersol e a Corticeira Amorim.A Mota-Engil vai liderando os ganhos ao subir 2,09% para 2,19 euros - máximos de maio de 2019, depois de ter anunciado no arranque da semana a assinatura de um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros. A Mota-Engil liderou ontem os ganhos aos subir 4,12%, para os 2,15 euros, máximos desde 11 de maio.É seguida pela REN que ganha 0,6% para 2,52 euros. Também no verde estão os pesos pesados EDP Renováveis, que valoriza 0,57% para 18,56 euros, e o BCP que sobe 0,09% para 0,21 euros, depois de ontem a S&P ter indicado que a banca polaca deverá conseguir acomodar o reforço das provisões devido aos créditos concedidos em francos suíços.Do lado das quedas, a Greenvolt segue à frente ao cair 0,4% para 6,22 euros. A Galp desliza 0,14% para 10,55 euros e a EDP escorrega uns ligeiros 0,04% para 4,51 euros. Também a Jerónimo Martins desvaloriza 0,08% para 25,56 euros, depois de ontem ter anunciado que vai investir 32,8 milhões em salmão na Noruega.A Ibersol e a Corticeira Amorim abriram a sessão inalteradas.(Notícia atualizada às 08:31)