Bolsa de Lisboa abre no verde impulsionada pela Mota-Engil e REN

A praça portuguesa acordou esta terça-feira em terreno positivo com apenas uma cotada no vermelho, a acompanhar as restantes bolsas europeias.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão a valorizar, à semelhança das congéneres europeias que já se encontram a negociar, numa altura em que os mercados estão atentos ao simpósio económico organizado pela Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, em Jackson Hole, que costuma dar pistas sobre o rumo da política monetária.







O PSI avança 0,3%, para 6.019,03 pontos, com 12 cotadas no verde, uma em queda e três inalteradas — Jerónimo Martins, Greenvolt e Corticeira Amorim. A liderar os ganhos está a Mota-Engil que avança 1,45% para os 2,45 euros, seguida pela REN que valoriza 1,03% para os 2,45 euros.



Quanto aos pesos pesados, a EDP sobe 0,63% para os 4,14 euros, o BCP cresce 0,53% para os 0,25 euros, a EDP Renováveis avança 0,3% para 16,72 euros e a Galp valoriza 0,24% para os 12,49 euros. A Jerónimo Martins abriu a sessão desta terça-feira inalterada.



Em terreno negativo está apenas a Sonae que desliza uns ligeiros 0,11% para os 0,95 euros.









