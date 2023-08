Bolsa de Lisboa abre no verde impulsionada pelo setor da energia

A limitar o desempenho do PSI está outra papeleira, uma vez que a Semapa cai 0,46% para 13,10 euros, seguida pelo BCP que desliza 0,12% para 0,2472 euros. Ainda no vermelho estão a Greenvolt que desce 0,08% para 8,06 euros e a Sonae que desvaloriza uns ligeiros 0,05% para 0,95 euros.



REN, Ibersol, CTT e Corticeira Amorim começam esta terceira semana de agosto inalteradas.





A bolsa de Lisboa começou a semana a negociar no verde, depois de ter aberto quase sempre em terreno negativo na semana passada. A praça portuguesa segue a tendência das restantes bolsas europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão.O PSI valoriza 0,28% para 6.0001,65 pontos com oito cotadas em alta, quatro em queda e quatro inalteradas — REN, Ibersol, CTT e Corticeira Amorim.Em destaque pela positiva estão a EDP Renováveis que sobe 0,91% para 16,95 euros e a Galp que avança 0,77% para 12,41 euros. O "pódio" encerra-se com outro peso pesado, com a Jerónimo Martins a crescer 0,51% para 23,48 euros.Ainda a negociar no verde estão a EDP que valoriza 0,29% para os 4,15 euros e as papeleiras Navigator e Altri, a subir 0,31% para 3,186 euros e 0,24% para 4,178 euros, respetivamente.