Bolsa de Lisboa abre no vermelho, com 13 cotadas a cair

de Pina, que fechou as duas últimas sessões no vermelho. Também a Corticeira Amorim, que apresenta esta terça-feira os resultados trimestrais, está entre as cotadas que mais caem (-1,72%), seguida pelos CTT (-1,50%), pela EDP (-1,49%), pela EDP Renováveis (1,45%) e pela Navigator (-1,07%).



A Jerónimo Martins - a cotada com mais peso - também arrancou a negociação a cair 0,18%.



A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI começou a negociação a cair 0,81%, com 13 das 15 cotadas que compõem o índice de referência no vermelho e duas no verde.A liderar as perdas está a Altri, com uma queda de 2,11%. Duas notas de "research" negativas atiraram ao chão a cotada liderada por José SoaresNo verde segue apenas a RENE e a Semapa, com ganhos de 0,36% e 0,14%, respetivamente.