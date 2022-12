Bolsa de Lisboa abre no vermelho, com EDP Renováveis a liderar quedas

A bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo, com 10 cotadas a registar perdas, três ganhos e duas inalteradas. O PSI desvaloriza 0,22% para os 5750,72 pontos.A liderar as perdas segue a EDP Renováveis, que cai 1,33%, um dia após ter sido aprovada na Assembleia da República a taxa sobre os lucros extraordinários nos setores da energia e distribuição.Segue-se a Mota-Engil, a ceder 0,67%, a REN, que cai 0,39% e a Sonae, que perde 0,37%. Também os CTT arrancaram o dia com perdas (-0,33%), seguidos da Navigator (-0,29%), EDP (-0,26%) e a Greenvolt (-0,25%).A completar a lista está a Galp, que cai 0,20%, num dia em que comunicou à CMVM que a taxa sobre os lucros extraordinários aprovada ontem pelo Parlamento poderá ter um impacto de 100 milhões de euros nas contas do ano fiscal de 2022. Por fim, a Nos cai 0,10%.Já o BCP, a Corticeira Amorim e a Altri abriram a negociação com ganhos, estando a subir 0,48%, 0,35% e 0,20%, respetivamente. A Jerónimo Martins e a Semapa não registavam qualquer alteração no início da sessão.Notícia atualizada às 08h46