Bolsa de Lisboa abre no vermelho com pouca energia

ações da EDP deixam hoje de conferir direito aos seus dividendos, que começam a ser pagos a 3 de maio. A elétrica vai pagar um dividendo bruto de 0,19 euros por ação . Assim, a EDP cede 4,30% para 4,964 euros e a EDP Renováveis perde 1,04% para 20,02 euros.

O PSI iniciou a sessão desta sexta-feira a ceder 0,34%, para os 6.222,67 pontos. Das 16 cotadas do índice nacional, dez registam subidas, quatro estão no vermelho e duas - Sonae e Semapa - seguem inalteradas.A EDP e a EDP Renováveis lideram perdas, no entanto, isto acontece porque asAinda no setor energético, a Greenvolt cai 0,41% para 6,11 euros e a REN desvaloriza 0,37% para 2,72 euros. Apenas a Galp segue no verde a ganhar 0,70% para 10,82 euros.Pela positiva, o BCP lidera a valorizar 0,92% para 0,2400 euros. Esta sexta-feira, o banco polaco do BCP anunciou que voltou a ter lucros no início de 2023, com um resultado de 54 milhões de euros. Ainda no verde, a Mota Engil sobe 0,62% para 1,954 euros, a Navigator ganha 0,54% para 3,338 euros e a Nos ganha 0,4% para 4,032 euros.Os CTT também seguem em terreno positivo, a subir 0,27% para 3,70 euros, depois de ontemNotícia atualizada às 8:27