Bolsa de Lisboa abre no vermelho. EDP cai mais de 3%

A bolsa de Lisboa abriu a sessão de esta quinta-feira em terreno negativo, à semelhança de ontem em que caiu mais de 1%. O principal índice nacional vai assim negociando à semelhança das principais praças europeias que têm sido penalizadas pela inflação em alta nas maiores economias da Zona Euro e pela possibilidade de juros mais altos durante mais tempo.O PSI perde 0,72% para 5.926,7 pontos e das 15 cotadas que compõe o índice 13 estão no vermelho e apenas duas no verde.A registar a maior queda está a EDP que cai 3,29% para 4,553 euros por ação, depois de ter apresentado ontem os resultados de 2022, tendo lucrado 679 milhões, mais 3% do que em 2021, um valor que fica mais de 100 milhões abaixo do esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg.A elétrica anunciou ainda esta manhã uma oferta pública de aquisição sobre 100% do capital da EDP Brasil, a qual detém 56%, com o objetivo de "promover simplificação corporativa". Para a conclusão desta compra a cotada liderada por Miguel Stilwell d'Andrade anunciou também intenções de realizar um aumento de capital no valor de mil milhões de euros.Nas maiores quedas segue a Mota-Engil que perde 2,5% para 1,56 euros por ação, depois de esta quarta-feira ter caído quase 14% após ter apresentado resultados e o BCP que desce 2,23% para 0,2188 euros por ação.Ainda a registar perdas está a Jerónimo Martins que cai 0,52% para 19,31 euros por ação.A impedir maiores perdas está a EDP Renováveis que sobe 2,28% para 19,78 euros por ação, após ter sido igualmente anunciado um aumento de capital no valor de mil milhões de euros, que será suportado por um acordo com o fundo soberano de Singapura.Ainda a valorizar está a Galp, que perdeu ontem quase 5%, que avança 0,32% para 11,055 euros por ação, após ter comunicado ao mercado que a taxa temporária aprovada pelo governo brasileiro sobre as exportações de petróleo poderá custar cerca de 35 milhões de euros.(Atualizado às 8h52)