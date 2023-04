Bolsa de Lisboa abre no vermelho. Mota Engil lidera perdas

A Mota-Engil quebra assim os fortes ganhos dos últimos dias. Ontem fechou a sessão a valorizar 6,14%, para 2,04 euros, acumulando uma valorização dre mais de 70% desde o início do ano.

depois de ontem ter divulgado os

do primeiro trimestre. A Greenvolt desvaloriza 0,63% para 6,31 euros e a Galp perde 0,55% para 10,77 euros.





A bolsa de Lisboa acordou no vermelho, com o PSI a cair 0,6% para 6.184,72 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, 12 arrancaram o dia com perdas e quatro com ganhos.A Mota-Engil é a cotada que mais prejudica o índice português, com uma descida de 4,02% para os 1,948 euros, seguida pela Nos que perde 1,73% para 3,98 euros.No setor energético, a EDP Renováveis cai 0,79% para 20,07 euros, a casa mãe recua 0,7% para 5,104 euros,Dos pesos pesados, apenas o BCP segue a valorizar 0,44% para 0,2308 euros. A Ibersol é a cotada que mais ganha - 1,54% para 6,60 euros.