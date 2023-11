Bolsa de Lisboa abre no vermelho. Sonae perde 2% após queda nos resultados

criar uma nova almofada financeira para acautelar riscos relacionados com crédito à habitação.



A medida, que vai abranger o BCP, diz respeito a uma reserva de 4% do total da carteira de empréstimos a particulares que tenha imóveis como colateral e será revista a cada dois anos.

A bolsa de Lisboa começou o dia no vermelho, com o PSI a desvalorizar 0,18% para 6.287,30 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, nove começaram o dia em terreno negativo e sete no verde.A Sonae comanda a tabela das perdas, ao ceder 2% para 0,924 euros, depois de esta quarta-feira ter reportado uma queda nos lucros nos primeiros nove meses do ano. Por outro lado, e ainda no setor do retalho, a Jerónimo Martins ganha 0,27% para 22,18 euros.Entre as papeleiras o sentimento é misto. A Altri recua 0,13%, horas antes de apresentar as contas trimestrais e o somatório dos primeiros nove meses do ano. A Navigator perde 0,59% para 3,70 euros. Já a Semapa arrecada 0,89% para 13,66 euros.No setor energético, a Galp cede 0,22% para 13,7 euros, num dia em que o petróleo desvaloriza tanto em Londres como em Nova Iorque.EDP recua ligeiramente (-0,07%) para 4,23 euros, enquanto o braço das renováveis cai 0,15% para 16,25 euros. A REN desvaloriza 0,21% para 2,42 euros. Já a Greenvolt soma 0,23% para 6,68 euros.O BCP cai 0,46% para 0,2835 euros, num dia em que os investidores digerem a mais recente decisão do Banco de Portugal de obrigar a banca a(Notícia atualizada às 8h40)