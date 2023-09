Bolsa de Lisboa abre sessão no vermelho. Energia pressiona

vai avançar com dois investimentos de larga escala na refinaria de Sines, no valor de 650 milhões de euros.

Outros pesos pesados, além da EDP e da Galp, também penalizam o PSI. A Jerónimo Martins cede 0,66% para 21,20 euros, no dia em que faz o balanço dos dez anos desde que começou a operar na Colômbia.O BCP desvaloriza 0,07% para 0,2688 euros. Ontem, o banco liderado por Miguel Maya esteve no mercado para uma emissão de novas obrigações. Foi a primeira operação do género desde que tem "rating" de investimento pelas quatro principais agências de notação financeira.