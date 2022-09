Bolsa de Lisboa abre sessão no vermelho. Galp comanda perdas

duzir o preço-alvo das suas ações , arrancaram a sessão no vermelho, com quedas de 0,95% e 0,71%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa iniciou a negociação desta sexta-feira em terreno negativo. O PSI cai 0,68% para 5.874,22 pontos, com 11 das cotadas a perder, três a subir e uma inalterada.A liderar as quedas está a Galp, que a esta hora cai 1,92%, seguida pelos CTT, que perde 1,87% e da Altri (-1,23%). A pesar no índice está também a NOS, a ceder 1,17% e a EDP Renováveis, a cair 1,11%.Também o BCP e a Jerónimo Martins, que ontem viram a AlphaValue re A lista de cotadas que registam perdas no arranque da última negociação da semana fica completa com a Navigator (-0,82), a Greenvolt (-0,77%), a Mota-Engil (-0,33%) e a Sonae (0,26%).Em sentido contrário segue a Semapa, que sobe 3,25%, seguida pela EDP, que apesar de na quinta-feira ter sofrido uma revisão em baixa do preço-alvo dos títulos soma 0,24%, e a REN, que valoriza 0,20%.A Corticeira Amorim manteve-se inalterada no arranque da sessão.