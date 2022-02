Bolsa de Lisboa acompanha correção europeia e abre no verde

A bolsa de Lisboa abriu a sessão no verde, acompanhando a Europa numa tendência de correção. O PSI-20, o índice de referência nacional, começou o dia a valorizar 0,50% para 5.374,81 pontos, depois desta quinta-feira ter terminado a sessão a renovar mínimos de cinco meses.Das 19 cotadas que compõem o índice, 14 abriram no verde, três arrancaram em território negativo e duas mantiveram-se inalteradas. Entre as cotadas com maior destaque, a Navigator lidera os ganhos com uma subida de 1,31% para 3,24 euros, acompanhada pelos CTT, que somam 1,30% para 4,30 euros. A Ibersol lidera a tabela dos ganhos, estando a crescer 1,52% para 5,34 euros.No setor energético, a Greenvolt é a cotada que regista a subida mais expressiva, estando a valorizar 1,26% para 5,62 euros, enquanto a Galp soma 0,90% para 9,64 euros.A família EDP é quem regista ganhos mais ligeiros, estando a empresa-mãe a subir 0,42% para 4,04 euros, depois de ontem ter renovado máximos de 2008, enquanto a EDP Renováveis valoriza 0,10% para 19,76 euros.Entre as papeleiras, o sentimento também é positivo: para além da Navigator, a Altri sobe 1,04% para 5,33 euros, enquanto a Semapa se mantém inalterada nos 11,80 euros.No retalho o dia começou misto, com a Sonae a somar 0,55% para 0,92 euros, continuando desde ontem abaixo da linha de um euro, enquanto a Jerónimo Martins cai 0,03% para 18,75 euros.Durante a sessão de hoje, os investidores vão ainda estar de olho nos títulos do BCP, que arrancaram o dia a corrigir 0,67% para 0,1657 euros, depois de ontem terem tombado mais de 8%.(notícia atualizada às 8h29)