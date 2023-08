Bolsa de Lisboa acorda em queda ligeira tal como a Europa

de cinco sessões consecutivas com saldo positivo, a mais longa série desde 26 de julho. A maioria das praças europeias que já se encontram a negociar estão também com quedas ligeiras.O principal índice nacional desvaloriza 0,07% para 6.060,50 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice, seis negoceiam no verde, oito no vermelho e duas permanecem inalteradas — Altri e CTT.

Do lado das quedas, a Corticeira Amorim lidera a perder 1,02% para 9,73 euros, depois de ter fechado a sessão de ontem a liderar os ganhos após a ISS Eva Equity Research ter subido a recomendação para as ações da empresa de "underweight" para "hold". Segue-se a Mota-Engil que desliza 0,95% para 2,60 euros.Já do lado dos ganhos, destaque para a Ibersol que avança 0,59% para 6,80 euros e a Semapa que valoriza 0,3% para 13,20 euros.Se o cenário está dividido entre as cotadas, o mesmo se verifica com os pesos pesados. No vermelho está a EDP Renováveis que cai 0,2% para 17,445 euros, a casa mãe que perde 0,16% para os 4,246 euros e a Jerónimo Martins que desvaloriza uns ligeiros 0,08% para 23,52 euros.Já no verde está a Galp que ganha 0,2% para 12,26 euros e o BCP que valoriza ligeiramente 0,04% para 0,2492 euros, depois de ontem a financeira Millennium Management Global Investment ter reforçado a sua aposta na queda de ações destes dois pesos pesados da bolsa portuguesa.