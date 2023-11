Bolsa de Lisboa acorda na linha d'água. Galp segura, EDP Renováveis penaliza

A bolsa portuguesa arrancou a sessão desta quinta-feira na linha d'água, com quatro pesos pesados no vermelho. Na Europa o rumo está ainda por definir, enquanto são esperados dados do BCE.

O PSI está nos 0,02% para os 6,281.78 pontos, com nove cotadas a subir, seis a descer e uma inalterada — a Nos.



O sentimento deverá ser marcado pela divulgação dos relatos do BCE sobre a última reunião de política monetária.O PSI está nos 0,02% para os 6,281.78 pontos, com nove cotadas a subir, seis a descer e uma inalterada — a Nos. Do lado dos ganhos está em destaque a Galp que avança 0,79% para 13,36 euros, seguida pela Ibersol que valoriza 0,60% para 6,68 euros e pelas papeleiras Navigator e Semapa que sobem 0,48% para 3,79 euros e 0,30% para 13,50 euros, respectivamente.



Ainda no verde está a REN que soma 0,21% para 2,41 euros e a Mota-Engil que avança 0,15% para 3,28 euros.



Nas quedas, a EDP Renováveis lidera ao tombar 0,85% para 15,81 euros. Também a casa mãe desvaloriza 0,42% para 4,25 euros. Os outros pesos pesados também caem mas muito ligeiramente, com a Jerónimo Martins a deslizar 0,09% para 21,90 euros e o BCP a descer 0,03% para 29,07 cêntimos por ação.



No vermelho está ainda a Altri que cai 0,45% para 4,82 euros e a Greenvolt que cede 0,37% para 6,75 euros.





