Bolsa de Lisboa acorda no verde à espera do BCE

horas antes de o Banco Central Europeu (BCE) definir o futuro da política monetária.O PSI valoriza 0,14% para os 6,141,81 pontos. Das 16 cotadas, nove estão em alta, três em queda e quatro abriram o dia inalteradas — Ibersol, CTT, Corticeira Amorim e Altri.

A Mota-Engil lidera os ganhos ao subir 1,10% para o 3,205 euros por ação. A acompanhar a construtora estão a Greenvolt que avança 0,42% para 6,015 euros e a REN que cresce 0,40% para 2,495 euros.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins valoriza 0,55% para 21,86 euros, a EDP Renováveis sobe 0,40% para 16,34 euros por ação, a casa mãe acompanha a valorizar 0,22% para 4,105 euros e a Galp cresce 0,18% para os 13,725 euros.Já o BCP acordou no vermelho, a descer 0,39% para 0,2543 euros. Na terça-feira, o banco liderado por Miguel Maya viu a agência de notação financeira S&P subir o "rating" da dívida de longo prazo, de B+ para BBB-, saindo assim do chamado "lixo" (investimento especulativo) e entrando na categoria de investimento de qualidade. O "outlook" mantém-se "estável".Também do lado das perdas, a Semapa desvaloriza 0,15% para 13,24 euros e a Sonae desliza 0,05% para 0,9685 euros.