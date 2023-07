Bolsa de Lisboa acorda no verde com ajuda da EDP e BCP

- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aprovou os novos regulamentos para o setor elétrico , assentes num "modelo que se pretende crescentemente descentralizado" e que inclui uma redução crescente da faturação por estimativa.

24,49 cêntimos por ação, o valor mais alto desde 30 de julho de 2019.



O peso pesado Jerónimo Martins abriu a subir 0,46% para os 26,32 euros.



Já a Nos, que apresenta hoje os resultados semestrais, valoriza 0,59% para os 3,41 euros.



Em terreno negativo estão apenas a Corticeira Amorim que abriu a sessão a perder 0,79% para 10,08 euros e a Ibersol que desliza 0,29% para 6,98 euros.



A Semapa e os CTT começaram esta quarta-feira inalteradas.







A praça de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira a valorizar, à semelhança das restantes praças europeias que já se encontram a negociar esta manhã, como Paris que avança 0,81% e Amesterdão que ganha 0,3%.O PSI abriu a ganhar 0,91% para 6.108,88 pontos, com 12 cotadas em alta, duas a cair e duas inalteradas — Semapa e CTT.O setor energético impulsiona o índice, com EDP na liderança. A EDP Renováveis sobe 2,42% para 18,01 euros, a casa mãe valoriza 1,3% para 4,2774 euros, a Greenvolt avança 6,12 euros, a REN ganha 0,81% para 249 euros e a Galp sobe 0,63% para 11,21 euros. Ontem, a ERSETambém em destaque está o BCP que abriu a sessão a ganhar 1,59% para 24,88 cêntimos. Trata-se de um valor acima do registado no fecho de ontem, quando o banco liderado por Miguel Maya alcançou os