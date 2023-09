Bolsa de Lisboa acorda no verde com ajuda da EDP e Mota-Engil

No setor do papel e pasta, a Semapa avança 0,61% para 13,20 euros, a Navigator sobe 0,37% para 3,286 euros, enquanto a Altri ganha 0,18% para 4,518 euros.





A praça portuguesa arrancou a última sessão da semana a valorizar, após várias sessões em terreno negativo. O PSI avança 0,3% para os 6.082,90 pontos e entre as 16 cotadas, dez estão em alta, três em queda e outras três inalteradas — Sonae, Ibersol e Corticeira Amorim.Entre as empresas que estão do lado dos ganhos, segue a liderar a Mota-Engil que valoriza 0,97% para 3,11 euros. Segue-se a EDP a subir 0,82% para 4,186 euros e a EDP Renováveis a ganhar 0,74% para os 16,95 euros.Ainda entre as energéticas, a Greenvolt avança 0,33% para 6,09 euros, a REN sobe 0,2% para 2,51 euros, mas a Galp está a desvalorizar 0,15% para 13,35 euros.Nos pesos pesados, o BCP valoriza 0,54% para 0,2425 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,28% para 21,58 euros.No vermelho, além da Galp já referida, estão os CTT que deslizam 0,3% para 3,30 euros e a Nos que cai 0,11% para 3,50 euros.