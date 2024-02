Bolsa de Lisboa acorda no verde com ajuda da Galp e BCP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

processo de desinflação pode acelerar nos próximos meses, mas ainda não é certo quando poderá iniciar-se ciclo de corte nos juros. Tudo vai depender dos dados que cheguem nos próximos meses.



economista chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, que acredita que o processo de desinflação pode acelerar nos próximos meses, mas ainda não é certo quando poderá iniciar-se ciclo de corte nos juros. Tudo vai depender dos dados que cheguem nos próximos meses.



A liderar os ganhos está a Galp que valoriza 1,16% para 14,36 euros. Já um outro peso pesado, o BCP, soma 0,47% para 25,63 cêntimos.



Ainda no verde está a Nos que avança 0,45% para 3,15 euros e a Navigator que ganha 0,22% para 3,6,98 euros.



No vermelho está a Mota-Engil que tomba 1,29% para 5,01 euros. Também a energia pressiona o índice: EDP cai 0,55% para 3,787 euros, a EDP Renováveis cede 0,39% para 13,995 euros e a REN desliza 0,23% para 2,175 euros.

A praça portuguesa começou a sessão de sexta-feira no verde, à semelhança das restantes bolsas europeias que já se encontram a negociar.Os investidores digerem as palavras do