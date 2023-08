Bolsa de Lisboa acorda no vermelho. Apenas a Ibersol escapa

O





O PSI tomba 0,92% até aos 6.024,35 pontos. Entre as 16 cotadas, 14 estão estão no vermelho, uma em alta e uma inalterada, a Corticeira Amorim.



as perdas da banca na Europa. É seguido pela Greenvolt que desliza 1,6% para 6,14 euros e pela EDP que cede 1,39% para 4,108 euros.



Entre os pesos pesados, além do banco liderado por Miguel Maya e da EDP, também a Jerónimo Martins cai 0,9% para 24,22 euros, a EDP Renováveis desliza 0,64% para 17,035 euros e a Galp cede uns ligeiros 0,13% para 11,96 euros.



Nas papeleiras o cenário repete-se. A Altri desvaloriza 1,09% para os 4,192 euros, a Semapa cai 0,76% para os 13,10 euros e a Nabigator escorrega 0,44% para 3,156 euros.



A única cotada que acordou no verde foi a Ibersol que avança 1,79% para 6,84 euros, contrariando a forte queda no fecho da sessão de ontem, quando caiu 3,17%, para 6,72 euros.

A bolsa de Lisboa segue a tendência negativa das praças europeias que já se encontram a negociar e arrancou a sessão desta quarta-feira com quase todas as cotadas em queda.A liderar as quedas está o BCP que perde 2,71% para 0,2407 euros, depois de ontem também ter fechado a sessão a cair, acompanhando