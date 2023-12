Bolsa de Lisboa acorda no vermelho. BCP cai mais de 2%

Esta quinta-feira são os números finais sobre a evolução do PIB na Zona Euro e na União Europeia (UE) no terceiro trimestre. A estimativa rápida do Eurostat aponta para que a economia tenha contraído 0,1% na Zona Euro e subido 0,1% na UE.

A praça portuguesa começou o dia em terreno negativo, à semelhança das restantes bolsas europeias que também arrancaram as sessões no vermelho.O PSI cede 0,43% para 6.581,46 pontos. Das 16 cotadas, apenas quatro estão em alta, nove em queda e três estão inalteradas — Corticeira Amorim, Galp e Navigator.Do lado das perdas, o BCP lidera a tabela a perder 2,06% para 31,96 cêntimos por ação. A EDP Renováveis desvaloriza 0,45% para 17,52 euros e a Jerónimo Martins cai 0,34% para 23,54 euros.Também no vermelho, a Altri desliza 0,63% para 4,75 euros, a Sonae tomba 0,59% para 0,92 euros e a Mota-Engil perde 0,49% para 4,04 euros.Já do lado dos ganhos, destaque para o setor energético. A Greenvolt cresce 0,69% para 7,28 euros, a REN valoriza 0,41% para 2,45 euros e a EDP avança 0,13% para 4,51 euros.