Bolsa de Lisboa acorda no vermelho e contraria Europa. Maiores quedas na energia

A bolsa nacional começou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, ao contrário das praças europeias que já se encontram a negociar, embora estas registem também ganhos ligeiros.O PSI cai ligeiramente 0,10% para 6.560,33 pontos. Das 16 cotadas, dez estão em queda, quatro a subir e duas inalteradas — Jerónimo Martins e Semapa.O setor energético regista as maiores quedas. A Greenvolt tomba 0,74% para 7,43 euros, a EDP Renováveis desliza 0,46% para 17,35 euros, a casa mãe desvaloriza 0,29% para 4,50 euros e a Galp está na linha de água, a cair 0,04% para13,43 euros por ação. Apenas a REN negoceia no verde, a ganhar 0,21% para 2,44 euros.Ainda do lado das perdas, a Ibersol cede 0,59% para 6,70 euros, os CTT desvalorizam 0,42% para 3,53 euros e o peso pesado BCP cai 0,16% para 31,36 cêntimos por ação.Entre as cotadas que acordaram no verde, destaque para a Mota-Engil que avança 1,31% para 4,24 euros. Segue-se a Corticeira Amorim que ganha 0,44% para 9,20 euros e a Altri valoriza 0,25% para 4,79 euros.