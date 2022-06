Bolsa de Lisboa afunda. Jerónimo Martins é a única cotada a verde

Leia Também Lisboa fecha no vermelho com energia a pesar

A Bolsa de Lisboa acordou esta quarta-feira pintada a vermelho, com o PSI a ceder 1,39% para 5869,58 pontos. Praticamente todas as cotadas do principal índice português estavam em queda no arranque, à exceção da Jerónimo Martins. A maior cotada da praça nacional avança 0,38%.Já a Galp Energia é a empresa que mais cede, 3,15%, acompanhando o tombo do petróleo nos mercados internacionais, com o crude a desvalorizar também acima da fasquia dos 3% tanto na negociação de Nova Iorque como em Londres.O BCP também regista um mau desempenho, cedendo 3,10% - é a segunda cotada na lista de desvalorizações. No grupo EDP, a casa mãe desvaloriza 1,71% e a Renováveis cede 1,80%. A empresa com o recuo mais ligeiro é a Mota-Engil, que ontem anunciou ter ganho um contrato de 580 milhões de euros no México. A construtora cede 0,32%.A praça portuguesa acompanha a tendência generalizada de perdas que se vive na Europa, com as principais praças a registarem desvalorizações esta manhã, à medida que se acentuam os receios dos investidores face a uma recessão na economia mundial.Notícia em atualização