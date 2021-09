Bolsa de Lisboa animada. PSI-20 abre a subir 0,66%

Olaf Scholz, concorrente do partido de Angela Merkel.





Christine Lagarde.

A presidente do Banco Central Europeu marca presença na na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários no Parlamento Europeu para um debate que deverá focar-se no aumento da inflação, sobretudo sobre se será temporária ou se é um sinal de uma tendência mais permanente.





No rescaldo das eleições autárquicas, os investidores da bolsa portuguesa arrancam a semana animados. O PSI-20 sobe esta manhã 0,66%, para os 5459,95 pontos.Na abertura da sessão todos os pesos pesados do principal índice negociavam no verde. No total, estavam 12 empresas a puxar para cima, duas em sentido contrário e quatro seguiam inalteradas.O BCP e a Galp mantêm a tendência de ganhos que já foi dominante na semana passada, com o banco de Miguel Maya a subir esta manhã 1,72%, para os 0,14 euros por acção, e a energética a apreciar 1,65%, com cada ação a valer 9,11 euros. A maior subida é a da Corticeira Amorim, que esta segunda-feira arranca a sessão nos 2,24% positivos, e o preço da ação nos 11,88 euros.Em sentido contrário, a Pharol e a REN desvalorizam 0,43% e 0,39% respetivamente. Semapa, Novabase, Ibersol e Mota-Engil mantêm-se inalteradas.A Bolsa de Lisboa acompanha a tendência europeia. Esta manhã as principais praças do velho continente estão todas a negociar no verde, com a maior subida a ser registada pelo índice alemão. O DAX sobe 1,00% no rescaldo das eleições que deram uma muito ténue vitória aOs investidores europeus vão estar também atentos aEsta manhã, o STX600, o índice que agrega as principais empresas europeias, estava a apreciar 0,56%.(Notícia atualizada com mais informação)