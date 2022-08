Bolsa de Lisboa animada. PSI avança 0,28% com BCP a liderar

ao discurso mais duro de membros quer da Fed quer do BCE quanto à dimensão das subidas das taxas de juro em setembro. Só na segunda-feira o PSI registou o pior dia desde meados de julho.Contudo, esta manhã a praça portuguesa ganha algum fôlego, em linha com a tendência nos mercados europeus. O principal índice português avançava 0,28% nos primeiros minutos da negociação, para os 6.129,50 pontos, com nove cotadas a subir, quatro a descer e duas inalteradas.

O BCP lidera os ganhos, a somar 1,13%, seguido do grupo EDP, com a Renováveis a valorizar 0,60% e a casa mãe a subir 0,52%. Atrás, está outra energética, a Greenvolt, que avança 0,40%.A empresa que mais cede é a Mota-Engil, a recuar 0,33%.REN e Semapa mantêm, na abertura, a mesma cotação da sessão anterior.