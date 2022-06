Bolsa de Lisboa arranca no verde

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta terça-feira em terreno positivo, com o principal índice nacional a avançar 0,78% para 6102,09 pontos.Quase todas as cotadas estavam positivas, com exceção da Jerónimo Martins, a cotada com mais peso na bolsa de Lisboa, que recuava 0,15%.

A Galp lidera os ganhos, com uma subida de 2,14%, num dia em que o petróleo sobe mais de 1% e valoriza pela terceira sessão consecutiva. A segunda maior subida cabe ao BCP, que avançava 1,17% no arranque da sessão, e a terceira à Semapa, a avançar 1,06%, com as restantes valorizações abaixo de 1%.A sessão vai ser marcada pela expectativa em torno da intervenção da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no fórum anual da instituição, que decorre em Sintra.Esta terça-feira realiza-se o terceiro e último dia de reuniões do G7, depois de, no domingo, os líderes das maiores economias terem admitido preocupação com o estado da economia mundial, com uma inflação elevada e problemas de fornecimento, e terem prometido uma resposta unida para estes problemas.Além das reuniões do BCE e do G7, os investidores também vão estar atentos à reunião da Nato, que arranca esta terça-feira em Madrid.