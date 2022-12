Bolsa de Lisboa arranca no vermelho, com EDP Renováveis a liderar quedas

gás natural liquefeito (

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira no vermelho, com o PSI a ceder 0,77% para os 5661,37 pontos. À exceção da Nos, que não registava qualquer alteração no início da sessão, todas as restantes cotadas começaram o dia com perdas.A liderar as quedas está a EDP Renováveis, que cai 1,30%, seguida pela Greenvolt, que recua 1,26%.Também o BCP e a Altri arrancaram a negociação entre as cotadas que mais cedem, com uma descida de 0,92% e 0,90%, respetivamente. Seguem-se os CTT, que recuam 0,82%, a Navigator, que perde 0,80% e a REN, que cai 0,77%.Já a Mota-Engil desvaloriza 0,68%, seguida pela Galp, que recua 0,67%, n um dia em que divulgou ter fechado um acordo com a americana NextDecade para aquisição deLNG).A Sonae, por sua vez, perde 0,65%, seguida pela EDP (-0,63%), pela Jerónimo Martins (-0,49%) e pela Semapa (-0,16%). A lista fica completa com a Corticeira Amorim, que cede 0,12%.Notícia atualizada às 08h30