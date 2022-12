Bolsa de Lisboa arranca no vermelho. Greenvolt lidera perdas

A bolsa de Lisboa arrancou no vermelho, com o PSI a descer 0,11% para os 5725,48 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, oito começaram o dia com perdas, cinco com ganhos e duas inalteradas.A liderar as quedas está a Greenvolt, que recua 1,24%, seguida pelo BCP, com uma queda de 0,49%, e pela EDP Renováveis, que perde 0,42%.Também a Altri, os CTT e a EDP arrancaram o dia com perdas, com quedas de 0,39%, 0,32% e 0,19%, respetivamente. A lista fica completa com a Navigator e a Sonae, que caem 0,17% e 0,16%.Já a Corticeira Amorim é a cotada que mais sobe, com um avanço de 0,81%, seguida pela Mota-Engil, que soma 0,51%, e pela Galp (0,38)%. A Semapa e a Nos começaram a sessão a valorizar 0,16% e 0,11%, respetivamente.Por fim, a Jerónimo Martins e a REN não registavam qualquer alteração.Notícia atualizada às 08h35