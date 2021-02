Bolsa de Lisboa arranca semana em alta com disparo de 5% da Galp

Europa, os principais índices também seguem com ganhos em torno de 1,5%, com os investidores animados com as perspetivas mais positivas para a recuperação global e as notícias animadoras sobre a evolução da pandemia nos Estados Unidos.

Kepler Cheuvreux subiu a recomendação das ações da EDP Renováveis de "neutral" para "comprar", mantendo o preço-alvo em 25 euros por ação, o que implica um potencial de valorização de 23%. A melhoria na recomendação surge depois de na semana passada a EDP Renováveis ter desvalorizado 12,26%, o que representa a maior queda desde a segunda semana de março (-18,4%).





O índice PSI-20 terminou a primeira sessão desta semana com um ganho de 1,87% para os 4.814,42 pontos, o que representa a maior subida diária em mais de um mês, numa altura em que os investidores se mostram otimistas com a evolução da pandemia e com a posterior recuperação económica.No resto daPor cá, o maior destaque vai para a petrolífera Galp, que terminou o dia com um ganho de 5,10% para os 9,474 euros por ação, naquela que foi a maior valorização diária em cerca de um mês e meio.No resto da praça portuguesa, o Banco Comercial Português (3,69%) acompanhou os ganhos no resto do setor da banca no "velho continente", enquanto que as empresas da pasta e do papel - Altri (3,5%) e Navigator (4,07%) - entraram na semana com o pé direito.Já o grupo EDP teve ganhos limitados. A empresa-mãe (EDP) ganhou 0,02% para os 4,94 euros por ação e a EDP Renováveis terminou o dia da mesma forma que começou nos 20,4 euros por ação.Hoje, oFora do PSI-20, a Media Capital, dona da TVI, disparou 42,28%, num dia em que foram transacionadas 1.250 ações.