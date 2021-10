Bolsa de Lisboa arranca semana em queda com Jerónimo Martins e EDP Renováveis a pressionar

principal índice português começou a negociação da manhã a cair 0,10%, para os 5.652,48 pontos. Das 19 cotadas, 10 caíam, cinco estavam a subir e quatro mantinham-se inalteradas.





A segurar o PSI-20 na linha de água estava o BCP, com uma subida de 0,32% para 0,16 euros, acompanhado pela EDP Renováveis (com um ganho de 0,27%), os CTT (+0,63%), Greenvolt (+0,63%) e pela Semapa (+1,13%). A Greenvolt e EDP Renováveis foram as duas cotadas que mais valorizaram no acumular da semana com ganhos em torno dos 8%.

Em queda destacaram-se alguns dos pesos-pesados, como a Jerónimo Martins, que perdeu 0,81%, para 19,08 euros. A dona da Jerónimo Martins fechou na sexta-feira a registar máximos históricos pelo segundo dia consecutivo.Também em terreno negativo, a Sonae desvalorizou 0,10% para 0,96 euros, e a EDP tombou 0,15% para 4,66 euros.Lá fora, as praças europeias estão também a negociar no vermelho. Os investidores mantêm-se atentos à apresentação de resultados do terceiro trimestre do ano, com os números até agora divulgados a mostrarem que a crise energética e a escassez de matérias-primas pesou muito nos números.