Lisboa arranca semana no verde com Corticeira Amorim a liderar ganhos

A bolsa nacional arrancou a sessão desta segunda-feira em terreno positivo, em contraciclo com as restantes praças europeias que já se encontram a negociar a esta hora — Paris (-0,21%) e Amesterdão (-0,28%).O PSI ganha 0,34%, para os 5.909,49 pontos, com 12 cotadas em alta e quatro em queda.A Corticeira Amorim segue na dianteira ao somar 1,66% para 9,80 euros, seguida pela Semapa que valoriza 1,24% para 13,10 euros.Entre os pesos pesados, a Galp sobe 0,88% para 10,895 euros, a EDP Renováveis ganha 0,67% para 17,315 euros, a Jerónimo Martins valoriza 0,16% para 25,52 euros, a EDP avança 0,14% para 4,360 euros e o BCP sobe uns ligeiros 0,09% para 0,2217 euros.Em sentido contrário, os CTT lideram perdas ao desvalorizar 0,57% para 3,47 euros, a Altri escorrega 0,33% para 4,19 euros, a Ibersol cai 0,3% para 6,74 euros e a Mota-Engil desliza 0,23% para 2,21 euros.Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão em alta, graças aos ganhos superiores a 2% da Nos, Sonae e BCP. A praça lisboeta acompanhou a maioria das principais bolsas da Europa Ocidental. O PSI ganhou 0,28%, para os 5.889,33 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em queda e duas - CTT e REN - a terminarem o dia inalteradas.