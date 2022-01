Bolsa de Lisboa arranca semana no verde. PSI-20 avança 0,15%

A Bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana em terreno positivo, com o PSI-20 a avançar 0,15% para os 5647,39 pontos. Das 19 cotadas, a maioria (10) até estava a desvalorizar nos primeiros minutos da negociação, contudo três pesos pesados a verde (Galp Energia, EDP e BCP) bastaram para segurar o principal índice português.Os ganhos são liderados pela Ramada, que avança 1,97%, seguida pela Galp Energia, que valoriza 1,22%. A EDP sobe 0,78%, já o BCP - que tem sido a estrela da Bolsa de Lisboa no arranque do ano - conquista 0,76%. REN (+0,20%) e Corticeira Amorim (+0,19%) fecham o grupo das cotadas positivas.Em sinal contrário, os CTT são a empresa que mais cai, com um desvalorização de 0,91%, seguidos da Phorol, que recua 0,62%, e a Ibersol, a cair 0,39%.Lisboa segue a tendência europeia, onde a época dos resultados já traz alguma euforia à negociação de ações. Esta manhã quase todas as principais praças europeias negoceiam a verde, à exceção de Amesterdão, que cai 0,87%. O índice Stoxx 600, que agrega as principais empresas da Europa, avança 0,19%.Notícia atualizada