Bolsa de Lisboa arranca semana no vermelho. PSI-20 afunda 0,71%

Esta manhã as principais praças europeias estão a desvalorizar, ainda assim com quedas ligeiras (o PSI-20 é onde se assiste ao maior recuo). O Stoxx 600 - que agrega as principais praças da Europa - cai 0,27%, com os setores do turismo e das tecnologias a serem os que mais pesam nas perdas.

A Bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta segunda-feira com praticamente todos os títulos no vermelho. O PSI-20 caía 0,71% nos primeiros minutos, para os 5543,05 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, 15 recuavam, duas subiam e outras duas mantinham-se inalteradas.Os cinco pesos pesados da Bolsa registavam perdas, com o BCP a desvalorizar 1,90%, a EDP Renováveis a cair 1,14%, a EDP a descer 0,95%, a Jerónimo Martins a recuar 0,33% e a Galp Energia a tombar 0,21%. Ainda assim, a cotada que lidera as perdas é a Ibersol, que afunda 2,38%.Em sentido inverso, a Novabase regista um ganho expressivo, a avançar 4,30%. A Greenvolt é a outra empresa que está positiva, subindo 0,49%.Lisboa acompanha, assim, a tendência geral de perdas que se vive na Europa. Apesar de estarmos em época de apresentação de resultados, fator que costuma animar os mercados, os investidores estão de olhos postos nos Estados Unidos, onde se espera que a Reserva Federal anuncie o aumento das taxas de juros para conter a inflação.Notícia atualizada