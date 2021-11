Bolsa de Lisboa arranca semana no vermelho. PSI-20 cai 0,22%

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira com o PSI-20 a derrapar 0,22%. Das 19 cotadas, sete subiam, dez caíam e duas mantinham-se inalteradas nos minutos após a abertura. Ainda assim, a primeira meia hora foi marcada por muita instabilidade na negociação, com o principal índice português a oscilar entre terreno positivo e negativo.A Galp lidera os ganhos, estando a valorizar 0,93%, depois de, nos últimos tempos, ter anunciado vários investimentos e programas para acelerar a descarbonização. Logo depois estão os CTT, que sobem 0,83%, corrigindo ainda de um período pouco afortunado, onde acumularam várias perdas. A EDP (0,25%) é outro dos "pesos pesados" que negoceia positiva esta manhã.Em sentido inverso, EDP Renováveis (-0,97%), BCP (-0,31%) e Jerónimo Martins (-0,24%) pressionam o índice, sendo as perdas lideradas pela Nova Base, que está a desvalorizar 1,50%.Lisboa está, assim, do lado das quedas numa Europa que negoceia mista, na abertura dos mercados nesta manhã de segunda-feira. Os índices holandês e francês seguem a verde e a vermelho, para além do PSI-20, estão as praças de Espanha, Alemanha e Itália. O Stoxx 600, que agrega as principais empresas europeias, negoceia um pouco abaixo da linha de água, a cair 0,06%.(Notícia atualizada)