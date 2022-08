Bolsa de Lisboa arranca sessão com ligeira subida. EDP lidera ganhos

máximos de sempre dois dias consecutivos. Cada ação da empresa liderada por João Manso Neto arrancou a negociação a valer 10,74 euros, menos seis cêntimos do que o valor do fecho da última sessão.



A travar maiores ganhos estão também a Altri (-0,51%), a Mota-Engil (-0,49%), os CTT (-0,45%), a Sonae (-0,38%) e a Corticeira Amorim (-0,19%).



A Jerónimo Martins - a cotada com mais peso no PSI - e a REN mantiveram-se inalteradas no arranque da sessão desta sexta-feira.

A bolsa de Lisboa inciou a sessão a negociar na linha d'água. O índice de referência PSI sobe 0,06%, com oito das 15 cotadas a cair, cinco a subir e duas inalteradas.A impulsionar o PSI está o grupo EDP, com a casa-mãe a subir 1,10% e a eólica EDP Renováveis a crescer 0,54%. Isto depois de ambas terem encerrado a negociação de quinta-feira no vermelho. A sustentar o índice estão também a Semapa, com um avanço de 1,10%, a Galp (0,23%) e a NOS (0,21%).A cotada que mais perde é a Navigator, tendo inciado a sessão a cair 1,06%, seguida pelo BCP (-0,73%) e pela Greenvolt (-0,56%), que na última semana renovou