Bolsa de Lisboa arranca sessão em terreno positivo. EDP lidera subidas

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quarta-feira em terreno positivo. O PSI sobe 0,42% para os 5843,79 pontos, com dez das cotadas a registarem ganhos, quatro com perdas e uma inalterada.A liderar as subidas está a EDP, com um avanço de 0,97%, seguida pela Jerónimo Martins, que sobe 0,84%.Também o BCP, a EDP Renováveis e a Sonae começaram a sessão a valorizar, 0,79%, 0,78% e 0,68%, respetivamente. Seguem-se a Altri (0,36%), a Galp (0,26%), os CTT (0,16%), a Semapa (0,14%) e a Greenvolt (0,13%).A travar maiores avanços está a Nos. A operadora de telecomunicações cai 0,88%, seguida pela Corticeira Amorim, que recua 0,44%, pela Mota-Engil (-0,32%) e pela Navigator (0,05%).Já a REN não registava qualquer alteração na hora de partida da negociação.Notícia atualizada às 08h38