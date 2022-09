Bolsa de Lisboa arranca sessão no vermelho. Papeleiras lideram perdas

leque de cotadas com perdas.

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, com o setor do papel a ser o que mais pressiona o índice. O PSI perde 0,34% para 6.002,84 pontos, com 12 empresas a descer e três a subir.A liderar as perdas estão as papeleiras Altri e Navigator, com quedas de 1,29% e 1,27%, respetivamente. Também a Galp, que cede 1,13%, em linha com o desempenho do setor na Europa, e a Mota-Engil, que perde 0,66%, estão entre as empresas do índice que mais perdem.A REN (-0,57%), a Corticeira Amorim (-0,50%), a NOS (-0,49%), o BCP (-0,49%), os CTT (-0,45%), a Semapa (-0,43%), a Sonae (-0,41%) e a EDP (-0,18%) fecham oEm sentido contrário estão a Greenvolt, com uma subida de 0,55%, a Jerónimo Martins, que soma 0,43%, e a EDP Renováveis, com um ligeiro avanço de 0,04%.