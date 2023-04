Bolsa de Lisboa avança com energia a dar fôlego. Mota-Engil lidera ganhos

a acompanhar o desempenho positivo dos principais índices europeus

O PSI avançou 0,65%, para 6.200,17 pontos, esta sexta-feira,. O dia terminou com 11 das 16 cotadas do índice nacional no verde, enquanto cinco fecharam em baixa.

O índice foi impulsionado sobretudo pelo setor da energia, com todas as energéticas a terminarem a sessão em terreno positivo. A Galp foi a que mais peso teve no índice ao avançar 1,11%, para 10,93 euros, num dia de subida dos preços do petróleo. Também a EDP Renováveis deu força à bolsa de Lisboa, ao subir 0,75%, para 20,28 euros, e a casa-mãe EDP valorizou 0,31% para 5,166 euros.





bruto de 0,55 euros por ação.



Por sua vez, a Mota-Engil escalou 6,7% até ao topo do PSI para 1,878 euros, depois de ontem ter tombado 13,73%, ao corrigir de uma valorização de mais de 28% que arrecadou desde o início de abril. Ainda nos pesos-pesados do índice de referência nacional, o BCP avançou 0,31% para 0,2288 euros. Também a Jerónimo Martins ganhou terreno, ao somar 0,64% para 22,06 euros, depois de ontem, após o toque de fecho, ter anunciado que vai distribuir um dividendo bruto de 0,55 euros por ação. Em sentido contrário, a Corticeira Amorim foi a cotada mais penalizada do PSI, recuando 0,39% para 10,16 euros. (Atualizado às 17:15)