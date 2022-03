Bolsa de Lisboa cai mais de 1%. BCP renova mínimos de setembro

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência europeia e abriu no vermelho com uma queda superior a 1%. O setor da energia é o único que, a à boleia do disparo do cotação do petróleo nos mercados internacionais, regista ganhos ou perdas mais ligeiras.O principal índice nacional, PSI-20, começou o dia a perder 1,26% para 5264,89 pontos. Das 19 cotadas, apenas três arrancaram a sessão no verde.O BCP é a cotada que mais pressiona, estando a tombar 5,45% para 0,1264 euros por ação, dando assim continuidade à tendência negativa dos últimos dias e renovando mínimos de setembro do ano passado.O setor energético é o menos afetado pela maré vermelha europeia, registando não só as quedas mais ligeiras, como liderando com o ganho mais expressivo da Galp. A petrolífera liderada por Andy Brown segue a somar 3,10% para 11,14 euros, num dia marcado pela continuação do rali do petróleo, que soma mais de 9% e pela subida do preço-alvo por parte da Mediobanca.Por sua vez, a EDP Renováveis ganha 0,78% para 20,76 euros, enquanto a empresa-mãe desvaloriza 0,67% para 3,99 euros. Já a REN perde 1,16% para 2,56 euros e Greenvolt 1,95% para 5,53 euros.

No retalho, a Sonae cai mais de 3%, mais concretamente 3,59% para 0,89 euros, enquanto a Jerónimo Martins mergulha 1,48% para 18,63 euros por ação.





Entre as papeleiras o sentimento é misto,com a Altri a perder 3,71% para 4,98 euros e a Navigator a desvalorizar 2,95% para 2,89 euros por ação, enquanto a Semapa segue a ganhar 0,18% para 11,36 euros.



(Notícia atualizada às 8:30 com cotações do setores energético, papeleiro e do retalho).