Bolsa de Lisboa cai para vermelho. Jerónimo Martins segue a liderar as perdas

Depois de ontem ter estado em contraciclo com as principais praças europeias e ter encerrado a valorizar ligeiramente, a bolsa de Lisboa está esta terça-feira a negociar com perdas e, por isso, ao sabor dos índices da Europa ocidental que já se encontram a negociar a esta hora.O PSI perde 0,28% para 5.848,78 pontos. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, três valorizam, 11 desvalorizam e uma está inalterada, a Mota-Engil.A registar a maior queda está a Jerónimo Martins, que liderou ontem as perdas, e recua 0,86%. A maior do cotada do PSI está ainda a ser penalizada poTambém a desvalorizar está a Galp, que perde 0,7% e o BCP que regista um decréscimo de 0,61%.Já a Corticeira Amorim, que anunciou esta segunda-feira o pagamento de um dividendo de nove cêntimos a partir de 21 de dezembro, recua 0,45%. Ainda nas quedas está a EDP Renováveis que desliza 0,14%.A valorizar está a Semapa (0,57%), a EDP (0,39%) e a Sonae (0,26%).