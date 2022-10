Bolsa de Lisboa cede com energia a pressionar

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, em linha com os restantes índices europeus.O PSI perdeu 0,78% para 5.313,11 pontos, tratando-se do valor mais baixo em cinco dias, isto num dia em que o Governo entregou na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2023.Das 15 cotadas que compõem o PSI, 10 fecharam no vermelho e cinco no verde. A liderar as perdas esteve a Greenvolt, com uma queda de 4,21% para 7,74 euros por título, seguida da EDP (-1,76% para 4,315 euros) e da EDP Renováveis (-1,60% para 20,61 euros).Também a Galp consta na lista de empresas que fecharam a negociação desta segunda-feira em terreno negativo, com uma queda de 1,14% para 10,38 euros, seguida do BCP (-0,95% para 0,1250 cêntimos), da REN (-0,82% para 2,42 euros), da Jerónimo Martins (-0,70% para 18,46 euros), da Corticeira Amorim (-0,68% para 8,76 euros), da Semapa (-0,33% para 12,16 euros) e da Nos (-0,23% para 3,446 euros).A travar maiores perdas esteve a Mota-Engil, com uma subida de 3,37% para 1,104 euros, seguida pela Sonae, que soma 1,18% para 0,861 cêntimos, pela Navigator, que avança 0,95% para 3,596 euros, e dos CTT, que crescem 0,71% para 2,825 euros.Por fim, ainda do lado dos ganhos, esteve a Altri, com uma subida de 0,39% para 5,12 euros.