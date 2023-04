Bolsa de Lisboa com arranque tímido. Altri regista maiores perdas

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quarta-feira quase inalterada a subir uns tímidos 0,06% para 6.139,80 pontos, depois de ontem ter renovados máximos desde 26 de agosto do ano passado.



Das 16 cotadas no principal índice português sete subiam, cinco desciam e quatro mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho de terça-feira.



Pela negativa, destaca-se a Altri, a perder 2,01% para 4,878 euros, apesar de ontem a JB Capital ter reiterado a recomendação de "compra" para as ações da papeleira.



A Mota-Engil perde 0,70% para 1,708 euros, a Greenvolt cai 0,46% para 6,52 euros, a Navigator desvaloriza 0,36% para 3,366 euros, a Jerónimo Martins desce 0,19% para 21,40 euros e a Sonae perde 0,10% para 1,003 euros.



A dar alguma energia ao PSI está a Ibersol que sobe 1,52% para 6,70 euros. Nos pesos pesados da bolsa de Lisboa, a EDP Renováveis valoriza 0,38% para 20,99 euros enquanto a casa mãe sobe 0,16% para 5,064 euros. O BCP valoriza 0.05% para 0,2116 euros.



A Galp, Semapa, CTT e Corticeira Amorim não sofriam qualquer alteração no arranque da negociação.