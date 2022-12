Bolsa de Lisboa com quarto dia de arranque no vermelho

Leia Também Bolsa de Lisboa cai para vermelho. Jerónimo Martins segue a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quarta-feira em terreno negativo, dando continuidade às perdas registadas ontem. É o quarto dia consecutivo de arranque no vermelho. O PSI está a ser sobretudo penalizado pela Galp e BCP, duas das cotadas que mais desvalorizam.Pela Europa, as bolsas que já se encontram a negociar a esta hora estão mistas, com Frankfurt a subir e Amesterdão a descer.Por cá, o PSI recua 0,2% para 5.481,09 pontos, com uma cotada no verde, seis inalteradas e nove no vermelho.A empresa com a maior queda é a Galp, que recua 0,7%, seguida pela Navigator que perde 0,52% e o BCP que cede 0,4%.Entre os pesos pesados, ainda a registar perdas está a EDP que desce 0,11% e a EDP Renováveis que desliza 0,05%.Inalteradas estão a Jerónimo Martins, CTT, Greenvolt, Nos, Semapa e Mota-Engil.A valorizar está apenas a Altri que soma 0,47%.Notícia atualizada