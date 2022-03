Bolsa de Lisboa começa a semana no verde. BCP soma mais de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa acompanha a tendência europeia e começa o dia em território positivo. O índice de referência nacional, batizado desde a semana passada de "PSI", arrancou a sessão a valorizar 0,38% para 5.871,09 pontos.



Das 19 cotadas que compõe o índice, 12 estão no verde e apenas três no vermelho. O BCP lidera os ganhos, estando a somar 2,48% para 0,1613 euros por ação, acompanhado dos CTT que começaram a semana a valorizar 1,33% para 4,56 euros.

No setor energético, o sentimento é misto, estando a Galp a cair 1,85% para 11,40 euros, à boleia do petróleo que afunda mais de 3% no mercado internacional, enquanto a REN desvaloriza 0,35%, entrando assim em território de correção depois de ter encerrado a sessão de sexta-feira em alta, motivada pelos resultados de 2021, apresentados a semana passada.

Em contraciclo, a Greenvolt soma 1,32% para 6,93 euros e a EDP valoriza 0,26% para 4,29 euros, acompanhada pelo braço das renováveis que sobe 0,54% para 22,50 euros.

No retalho, a semana começa no verde, com a Sonae a crescer 0,81% para um euro e a Jerónimo Martins a valorizar 0,63% para 20,80 euros.

Por fim, entre as papeleiras, a sessão arrancou, à semelhança do setor energético, de forma mista, estando a Altri a ganhar 0,84% para 6,03 euros e a Navigator a crescer 0,77% para 3,40 euros, enquanto a Semapa mergulha 1,19% para 11,64 euros.

(Notícia atualizada às 8:25 com cotações)