Bolsa de Lisboa começa dia no verde. Ibersol e Corticeira Amorim puxam pelo PSI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nas quedas, a travar maiores ganhos, está a Nos, que desliza 1,03% para os 3,44 euros e a EDP Renováveis, que perde 0,16% para os 15,345 euros.



(Notícia atualizada às 08h25)

A bolsa nacional acordou esta quinta-feira em terreno positivo, embora com ganhos ligeiros. Um cenário que também se verifica nas restantes praças europeias que já se encontram a negociar.O PSI avança 0,22% para 6,081,49 pontos. Entre as 16 cotadas, dez estão em alta, cinco em queda e uma inalterada — a REN.A liderar os ganhos está a Ibersol que valoriza 1,45% para 6,98 euros, seguida pela Corticeira Amorim que sobe 1,14% para os 9,76 euros por ação.Entre os pesos pesados, a Galp Energia ganha 0,78% para 14,23 euros, a EDP avança 0,48% para 3,99 euros, o BCP valoriza 0,19% para 0,2617 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,19% para 21,34 euros.Os CTT também valorizam 0,30% para 3,34 euros depois de ontem ter sido noticiado que uma sociedade da Sonae Sierra vai assumir gestão de quase 400 imóveis dos CTT. E a Mota Engil avança também 0,30% para 3,35 euros após ter anunciado na quarta-feira que vai integrar um consórcio que vai construir barragem gigante no Quénia.