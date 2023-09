Bolsa de Lisboa começa dia no vermelho com pesos pesados em queda

o CaixaBank BPI

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta quinta-feira no vermelho, à semelhança das praças europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão. Uma reação em queda às notícias vindas ontem dos Estados Unidos, depois de a Reserva Federal (Fed) ter decidido manter os juros diretores por agora, embora não rejeite a possibilidade de mais uma subida este ano.O PSI desvaloriza 0,40% para 6.163,27 pontos, com dez cotadas em queda, quatro a subir e duas inalteradas — Corticeira Amorim e REN.Todos os pesos pesados negoceiam no vermelho, com destaque para a Galp que cai 1,28% para os 13,84 euros por ação, depois de ontem ter vistoSegue-se o BCP que tomba 0,35% para 0,2550 euros, a EDP Renováveis que desliza 0,33% para 16,51 euros, a casa mãe desce 0,05% para 4,23 euros e a Jerónimo Martins desvaloriza 0,19% para os 21,52 euros por ação.Ainda do lado das perdas, a Mota-Engil desliza 1,16% para 3,40 euros e a Greenvolt cai 0,68% para 5,875 euros.Do outro lado da tabela, a Ibersol ganha 0,86% para 7 euros por ação, seguem-se as papeleiras Semapa e Navigator que sobem 0,15% para 13,32 euros e 0,12% para 3,368 euros, respectivamente.