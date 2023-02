Bolsa de Lisboa começa semana no verde com BCP a liderar ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa começou a semana no verde, em linha com as principais praças europeias.





O PSI valoriza 0,34% para 6.043,07 pontos. Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, 10 negoceiam em terreno positivo, quatro em terreno negativo e uma permanece inalterada.





O BCP é a cabeça de cartaz estando a somar 1,45% para 0,2104 euros.

Já lado das perdas, é a EDP Renováveis quem comanda as perdas, ao cair 0,35% para 19,82 euros.





No restante setor energético, a tendência é mista. A Greenvolt ganha 0,81%, ocupando a segunda posição do lado dos ganhos do PSI, a EDP valoriza 0,60% para 4,73 euros e a Galp sobe 0,17% para 11,68 euros. Já a REN permanece inalterada em 2,57 euros.





Entre as papeleiras, a Altri valoriza 0,26% para 4,64 euros, enquanto a Navigator sobe 0,12% para 3,37 euros. Em contraciclo, a Semapa perde 0,15% para 13,32 euros.





Por fim no retalho, a Jerónimo Martins ganha 0,39% para 20,38 euros enquanto a Sonae derrapa 0,20% para 1,02 euros.





(Notícia atualizada às 8h:37).