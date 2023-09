Bolsa de Lisboa começa semana no verde com BCP a somar mais de 1%

A bolsa de Lisboa começou esta segunda-feira em terreno positivo, depois de ter perdido 0,84% no acumulado da semana passada.O PSI valoriza 0,61% para 6.167,55 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, a esmagadora maioria (14) arrancou a sessão em terreno positivo, enquanto uma permaneceu inalterada e outra iniciou as negociações no vermelho.O BCP lidera a tabela dos ganhos, ao somar 1,119% para 0,2470 euros, acompanhando os ganhos da banca europeia.

O movimento das ações do BCP ocorre ainda num dia em que a Bloomberg avança que o Bank Millennium – detido em 50,1% pelo banco liderado por Miguel Maya – mandatou o UniCredit, em conjunto com o BNP Paribas, o Erste Group e o Morgan Stanley para organizar uma série de "calls" com investidores de instrumentos de rendimento fixo ("fixed income").





No setor energético, as atenções centram-se na EDP Renováveis, que soma 0,68% para 16,97 euros, depois de na sexta-feira – já após o fecho de bolsa – ter anunciado que assegurou dois contratos a 15 anos para projetos eólicos no Reino Unido, mais especificamente na Escócia, num total de 56 megawatts (MW), depois de um leilão.





A empresa-mãe também negoceia em terreno positivo, ao subir 0,45% para 4,20 euros. Ainda neste setor, a Galp cresce 0,33% para 13,72 euros e a Greenvolt avança ligeiramente (0,08%) para 6,05 euros. Já a REN é a única das energéticas e do PSI que negoceia no vermelho, estando a recuar 0,2% para 2,51 euros.

Entre as papeleiras, a Altri cresce 1,15% para 4,56 euros, a Navigator valoriza 0,91% para 3,33 euros e a Semapa soma 0,61% para 13,2 euros.





No retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,82% para 22,10 euros enquanto a Sonae soma 0,62% para 0,973 euros.

(Notícia atualizada às 08h48)