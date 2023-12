Bolsa de Lisboa contraria Europa e acorda no verde. Ibersol e Greenvolt lideram perdas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda no vermelho seguem a Mota-Engil que desvaloriza 0,63% para 3,92 euros e os pesos pesados BCP e EDP Renováveis. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,22% para 27,28 cêntimos e a energética está na linha de água ao ceder 0,03% para 18,27 euros. Na quinta-feira, a Alantra Equities iniciou a cobertura das ações do BCP e



Do lado dos ganhos, a Navigator avança 0,85% para 3,58 euros, seguida pela Sonae que valoriza 0,55% para 91 cêntimos e pela REN que soma 0,43% para 2,335 euros.



Há ainda três pesos pesados no verde, com ganhos mais ligeiros. A Galp sobe 0,26% para 13,525 euros, a EDP avança 0,13% para 4,507 euros e a Jerónimo Martins soma 0,09% para 23,14 euros. Ontem, a EDP chegou a acordo para a venda de mais 1,1 mil milhões do défice tarifário do próximo ano.

A praça portuguesa arrancou esta sexta-feira com ganhos ligeiros, ao contrário das congéneres europeias que se encontram a negociar a esta hora, como Paris e AmesterdãoO PSI valoriza 0,10% para 6.393,80 pontos. Entre as 16 cotadas, nove estão a subir e sete em queda.A impedir maiores ganhos estão a Ibersol que cede 1,81% para 6,52 euros e a Greenvolt que perde 1,28% para 8,06 euros. Ontem foi um dia agitado para a empresa energética no seguimento da OPA dos