Bolsa de Lisboa dá continuidade às perdas. Apenas a Semapa valoriza

António Costa ser alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio

Depois de ter vivido ontem o pior dia desde março, ao perder 2,54%, a bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno negativo, à semelhança das congéneres europeias.O pedido de demissão do primeiro-ministro, as buscas em São Bento e o facto deestará a assustar os investidores do mercado acionista.O PSI perde 0,46% para 6.198,67 pontos, com apenas uma cotada em terreno positivo, a Semapa e uma inalterada, a Ibersol. As restantes negoceiam em queda.A registar as maiores perdas está a Mota-Engil que perde 1,18% para 2,935 euros, acompanhada pela Greenvolt que recua 1,01% para 6,35 euros e a Altri que cai 0,88% para 4,48 euros.Entre os pesos pesados, a EDP desvaloriza 0,67% para 4,142 euros, a Jerónimo Martins perde 0,54% para 22,28 euros, a Galp desce 0,37% para 13,43 euros e a EDP Renováveis recua 0,34% para 15,94 euros. Por sua vez, o BCP cede 0,32% para 0,2785 euros.Em sentido oposto está a Semapa que soma 0,45% para 13,48 euros.